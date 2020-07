Antigo Albergue de Botucatu receberá futuro Centro de Referência da Mulher

Obras de revitalização de um antigo prédio da administração municipal estão avançadas e ainda neste ano devem ser finalizadas

Da Redação

Uma importante obra em execução na Cidade de Botucatu é o Centro de Referência da Mulher. O CRM será uma instituição ligada a Secretaria Municipal de Assistência Social, que se responsabilizará por oferecer suporte a mulheres vítimas de violência doméstica e familiar.

Profissionais da Assistência oferecerão, através do Centro, atendimento humanizado a essa mulheres, acolhimento e esclarecimento de dúvidas jurídicas e procedimentos administrativos, e remoção de vítimas do estado de vulnerabilidade e risco de novas agressões, sejam elas físicas psicológicas ou morais.

“Estamos muito próximos de ter em Botucatu um espaço exclusivo para atenção e proteção da mulher, algo que desejamos desde o início da gestão. Ação mais do que necessária para proteger a todas, com todo o tipo de respaldo e carinho”, afirma o Prefeito Mário Pardini.

O Centro de Referência da Mulher será localizado ao lado de outro equipamento da Assistência Social, o Espaço Acolhedor, na Avenida Paula Vieira, na Vila Jahu. As obras de revitalização de um antigo prédio da administração municipal estão avançadas e ainda neste ano devem ser finalizadas.

“Acreditamos que, tudo correndo bem, ainda neste ano poderemos ter esse local funcionando. Será uma grande melhoria no apoio a mulheres vítimas de violência em Botucatu. Contaremos com o apoio do OAB neste trabalho e de outras instituições que nos ajudarão a dar a atenção necessária a tantas quanto precisarem”, finaliza Silvia Carvalho, Secretária Municipal de Assistência Social.

O Centro de Referência Especializado de Assistência Social, CREAS, também passará a funcionar no local, a partir de sua inauguração. A mudança faz parte do projeto Aluguel Zero, instituído pela administração municipal que visa realocar 100% dos departamentos da Prefeitura em prédios próprios.