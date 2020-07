Avaré confirma 200 casos positivos de covid-19

Segundo a prefeitura avareense, há 176 pessoas recuperadas

Da Redação

A Prefeitura de Avaré confirmou o 200º caso positivo de covid-19 no município. A informação consta na atualização do boletim epidemiológico emitido na manhã desta segunda-feira, 20 de julho.

Segundo a prefeitura avareense, há 176 pessoas recuperadas, onze óbitos e três pessoas internadas na Santa Casa da Misericórdia. Além disso, dez moradores da cidade estão em isolamento domiciliar.

Ocorreram neste período, 1298 casos descartados, incluindo exames feitos em laboratórios particulares.

Além da disponibilização diária no Facebook e no Portal da Transparência da Prefeitura de Avaré, o boletim também está disponível no link https://www.avare.sp.gov.br/ index.php/coronavirus.