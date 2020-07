Bom Prato Botucatu terá cardápio diversificado esta semana; pratos custam R$ 1

A unidade do Bom Prato em Botucatu fica no câmpus da Unesp em Rubião Júnior

Da Redação

O Bom Prato Botucatu divulgou nesta segunda-feira, 20 de julho, o cardápio semanal do restaurante para a semana. O restaurante criado e mantido pelo governo do Estado oferece pratos a R$ 1 para atender a população de baixa renda.

A unidade do Bom Prato em Botucatu fica no câmpus da Unesp em Rubião Júnior. Devido à pandemia de covid-19, o restaurante funciona diariamente. O horário de atendimento, durante o período, também foi ampliado para evitar aglomerações – os cafés da manhã são servidos das 7h às 9h, almoços das 10h às 15h e jantares das 17h30 às 19h, ou enquanto houver refeições disponíveis.

Todas as equipes das unidades estão reforçando constantemente as orientações de prevenção, disponibilizando lixeiras nas calçadas, instruindo o distanciamento na fila (inclusive com marcações no chão) e fornecendo álcool em gel (à disposição em todas as unidades).