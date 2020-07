Botucatu: GCM atendeu 29 ocorrências de “festas” e cinco de aglomeração

Apenas um caso de festa clandestina houve aplicação de multas

Do site Botucatu Online

A Guarda Civil Municipal de Botucatu continua tendo problema com festas e aglomerações em residências, que comemoram aniversários, noivados e também alguns casos, eventos que cobram ingressos.

Somente no último final de semana foram 34 ocorrências, sendo 29 perturbações do sossego e cinco intervenções em locais públicos, como praças, onde a comunidade estava em aglomeração.

A GCM, conforme explicou o Comandante Destro, fez o atendimento e, na maioria das ocorrências, conseguiu encerrar as atividades que estavam emitindo barulho além do permitido e encerrou as festividades que poderiam colocar os presentes em risco de contrair o novo coronavirus.

De todas as ocorrências, apenas um caso de festa clandestina com cobrança de ingresso, no valor de R$ 5,00, houve aplicação de multas. “Infelizmente temos observado que as pessoas estão fazendo muitos encontros familiares e de amigos. Na maioria das vezes temos feito a orientação e o pessoal tem respeitado a determinação, mas continuamos tendo registros de festas clandestinas”, informou.