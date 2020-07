O volante Elias é desejado por 5 equipes da primeira divisão

Volante que atuou 164 partidas pelo Galo, deixou o clube no fim do ano passado e até então vem treinando sozinho

Da Redação

Após uma temporada de altos e baixos, mais baixo do que alto, pelo Atlético Mineiro, o volante Elias não renovou com o clube de Minas e segue buscando uma equipe para jogar em 2020.

O volante que atuou 164 partidas pelo Galo, deixou o clube no fim do ano passado e até então vem treinando sozinho, esperando uma melhor opção para dar continuidade a sua carreira. De acordo com um dos melhores sites de futebol, existem sondagens de 5 clubes que disputarão a série A do Brasileirão.

Uma dessas equipes, prioridade de escolha para o atleta, é o Corinthians, o qual o a volante já fez contato inicial e por onde já teve duas passagens, conquistando taças com a camisa alvinegra.

O experiente jogador, atualmente com 35 anos, não esconde o desejo de atuar mais uma vez pelo timão, e segundo o jornalista esportivo Jorge Nicola, existe uma negociação interna, uma pressão nos bastidores da equipe do Parque São Jorge para o retorno de Elias, onde dirigentes e até alguns jogadores mostram-se favoráveis pelo seu retorno.

O desejo é tanto, que o atleta teria aceitado receber 10 vezes menos do que recebia no clube mineiro, acenando para os dirigentes que fecharia acordo com o timão por um contrato que lhe pagasse R$ 50 mil mensais.

Porém, mesmo com o forte apelo dos dirigentes e elenco, o mesmo não é visto com bons olhos pelo comandante Tiago Nunes, que não enxerga uma utilidade do medalhão em seu atual esquema tático. Em suas passagens pelo Corinthians, Elias disputou 238 partidas, marcando 39 gols.

Recentemente, o jogador também foi sondado por outras equipes da primeira divisão, como foi o caso do Botafogo, Vasco, fortaleza e Goiás. Por ser um jogador experiente e diferenciado, permanece com o nome em alta no mercado da bola, mas de acordo com pessoas próximas ao jogador, Elias ainda tem esperança de um acerto com a equipe paulista, o que o faz retardar a decisão, entretanto não descarta atuar por outros clubes, podendo selar seu destino nas próximas semanas.

Clubes de Portugal e do futebol árabe também demonstraram interesse em ter o volante, mas o atleta mantém a preferência de continuar no Brasil, acreditando que ainda tem lenha para queimar, em alto nível, por no mínimo mais duas temporadas.