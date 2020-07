Anhembi solicita verba para iluminação da Nova Ponte sobre o Tietê

Nova Ponte teve início ainda em 2017 e será a maior ponte da América Latina em estrutura de aço

Em uma videoconferência realizada nesta terça-feira,21, com o deputado estadual Fernando Cury (Cidadania), o prefeito Miguel Machado aproveitou a oportunidade para solicitar ao parlamentar uma emenda para a iluminação da Nova Ponte sobre o Rio Tietê.

A Nova Ponte está em sua fase final de construção e vai passar a ser um cartão postal de Anhembi assim que pronta contrastando com todas as belezas naturais do rio e da orla das lagoas, que em breve também receberão uma nova iluminação graças ao selo de MIT (Município de Interesse Turístico) conquistado em 2019, o que garante a Anhembi uma verba anual para ser investido no segmento.

A obra da Ponte deve terminar quase simultaneamente também a recuperação da Rodovia SP-147 que encontra-se em ritmo acelerado. A solicitação já foi enviada oficialmente e o deputado sinalizou que vai analisá-la com atenção. Miguel aproveitou para convidar o deputado a visitar o canteiro de obras da nova pista que liga Anhembi a Rodovia Marechal Rondon.

