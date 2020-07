Botucatu: ocupação de leitos UTI para a covid-19 vai a 76% no Hospital das Clínicas

Segundo a unidade, estão em uso 23 dos 30 leitos disponíveis

O Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB), unidade referenciada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) para o tratamento da covid-19 na região registrou 76% de ocupação na taxa de leitos de terapia intensiva exclusivos à enfermidade.

É o que consta no boletim oficial emitido pelo hospital na manhã desta terça-feira, 21 de julho. Segundo a unidade, estão em uso 23 dos 30 leitos disponíveis para tratamento da covid-19. Desse total, são dezesseis pessoas, de toda a região, internadas positivas para o novo coronavírus e sete com suspeitas.

Já a enfermaria exclusiva para covid-19, com cem leitos, possui 28% de ocupação, sendo sete pacientes positivos e 21 com suspeitas. Já o número de altas de pessoas recuperadas é de 74. No entanto, o HCFMB também registrou 43 óbitos decorrentes do coronavírus.