Botucatu tem 11 novos casos de covid-19 e total vai a 1020

Cidade ainda acumula 737 pessoas recuperadas da covid-19, o que corresponde a 72% do total

Por Flávio Fogueral

Com a atualização do boletim epidemiológico da Secretaria Municipal de Saúde desta terça-feira, 21 de julho, Botucatu alcançou a marca de 1020 casos positivos de covid-19, desde o início da pandemia. Foram onze moradores identificados com a doença.

Nos testes na comunidade, desde abril, são 828 botucatuenses positivos para a presença do vírus SARS-Cov2 e 6135 pessoas negativas.

Nesta terça-feira, treze residentes com covid-19 estavam internados em unidades de saúde para tratamento. Quanto a ocupação de leitos de terapia intensiva, a taxa é de 76% no Hospital das Clínicas (com 23 das 30 vagas ocupadas) e de 10% na rede privada de saúde. São, ainda, 250 moradores em quarentena com sintomas de síndrome gripal ou mesmo confirmadas com a enfermidade. Todas recebem monitoramento e cuidados médicos.

Cidade ainda acumula 737 pessoas recuperadas da covid-19, o que corresponde a 72% do total de casos registrados desde o início da pandemia. Ocorreram vinte mortes decorrentes da enfermidade, representando 1,96%.

Serviço

Central Coronavírus- 3811-1519

