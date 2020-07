Botucatu terá curso online e gratuito para gestantes; saiba como participar:

As aulas serão liberadas na semana entre 10 e 14 de agosto

Da Redação

A Unimed Botucatu vai promover a 101ª turma de seu curso de gestantes totalmente on line. O curso terá o mesmo formato do presencial, com aulas com equipe multidisciplinar, falando sobre a gestação, o parto, os cuidados com o recém nascido e a amamentação. Serão liberadas duas aulas sequenciais ao dia, para visualização no canal da Unimed Botucatu no You Tube.

Apesar do formato on line, é necessário fazer inscrição, para poder receber as orientações e também participar dos sorteios de brindes.

As aulas serão liberadas na semana entre 10 e 14 de agosto, mas as inscrições devem ser feitas até 30/07/2020 pelo telefone (14) 3811-4503 ou (14) 99717 0190 ou ainda pelo e-mail preventiva@unimedbotucatu.coop.br

O Curso de Gestantes oferecido gratuitamente pelo Viver Bem a toda a população de Botucatu completou em 2019 20 anos de realização ininterrupta, tendo formado 100 turmas.