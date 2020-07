Hospital das Clínicas de Botucatu recebe doação de 1.100 aventais de proteção individual

Doação reforçará equipamentos de proteção aos profissionais do hospital

Da Redação

Nesta segunda-feira (20), o Senac Botucatu doou 1.120 aventais ao Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina de Botucatu.

Os equipamentos de proteção individual fazem parte do projeto Senac Aventais do Bem, cujo objetivo é confeccionar quase 9 mil aventais e mais de 1.000 protetores faciais (produzidos a partir de impressão 3D) para doação a profissionais de hospitais e entidades de saúde do Estado de São Paulo, no interior e na capital, que estão no enfrentamento ao novo coronavírus.

O projeto Aventais do Bem se soma a outras ações beneficentes promovidas pela unidade Botucatu nos últimos meses. Em março, luvas, toucas e máscaras, além de produtos de higiene pessoal e de limpeza que faziam parte do estoque utilizado durante as aulas presenciais dos cursos da área de saúde, foram doadas para outras entidades do município.