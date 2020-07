Pesquisa associa consumo de álcool a mortes violentas em São Paulo

O álcool foi detectado em amostras de sangue de 780 vítimas (27% do total), com concentração média de 1,92 grama de álcool por litro de sangue. Este valor corresponde a aproximadamente três vezes ao que criminaliza um motorista se for pego dirigindo sob a influência de álcool (0,6 g/l).

Entre as 780 vítimas que haviam ingerido álcool antes de morrer, em cada grupo de dez vítimas havia aproximadamente nove homens para cada mulher.

De acordo com Gonçalves, “entre o total de 2.882 vítimas da amostra, o homicídio foi a causa de morte mais prevalente na amostra (1.054 vítimas, ou 37% do total). Os acidentes de trânsito corresponderam a 20% dos casos (581 vítimas), os suicídios a 15% (427 vítimas) e outras causas de mortes acidentais, tais como quedas, afogamento, eletroplessão, intoxicação, entre outras, corresponderam a 28% dos casos (820 vítimas).”

Quando se atenta para as proporções das vítimas que ingeriram álcool segundo a causa da morte verifica-se que 30,5% (322) das vítimas de homicídio, a causa de morte mais prevalente, haviam ingerido álcool. Porém dentre as vítimas de acidentes de trânsito, esta proporção sobe para 32%, enquanto nos suicídios é de 26% e nas outras causas de mortes acidentais, 20%.

A análise estatística demonstrou diferenças significativas entre esses porcentuais. “A associação do consumo de álcool foi mais forte entre as vítimas de acidentes de trânsito. Mais além, entre as vítimas de acidentes de trânsito a quantidade de álcool consumido também foi maior,” observa Gonçalves.

A faixa de alcoolemia (presença de álcool no sangue) mais prevalente dentre as vítimas do estudo foi de 0,6 a 1,5 grama de álcool por litro de sangue (292 casos, ou 37,44% das 780 vítimas que consumiram álcool). Sendo também a mesma faixa mais prevalente dentre as vítimas de homicídio (136 casos, ou 42,24% das vítimas de homicídios que haviam consumido álcool), vítimas de suicídio (44 casos, 40% dos suicidas que haviam consumido álcool) e outras mortes acidentais (52 casos, 32,1%).