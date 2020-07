Prouni: resultado da primeira chamada do segundo semestre será divulgado hoje, 21

Por não possuir chamada única, candidatos não selecionados na primeira chamada ainda terão chance

Da Agência Educa Mais Brasil

O processo seletivo do 2º semestre do Programa Universidade para Todos (Prouni) teve início na terça-feira (14) e as inscrições para concorrer às bolsas de estudo foram encerradas às 23h59 da última sexta-feira (17). De acordo com o Ministério da Educação (MEC), até as 11h da manhã da quinta-feira (16), foram registradas 305.202 inscrições. Segundo o calendário divulgado, os candidatos poderão ter acesso ao resultado da 1º chamada a partir desta terça-feira (21), no site do programa.

Serão ofertadas 167.780 bolsas nesta edição, sendo 60.551 integrais e 107.229 parciais, em 1.061 instituições privadas de educação superior do país. Por não possuir chamada única, candidatos não selecionados na primeira chamada ainda terão chance de conseguir o auxílio estudantil do governo federal na segunda chamada e, até mesmo, na lista de espera, que é formada pelas vagas remanescentes das chamadas anteriores.

Cronograma Prouni do segundo semestre

Período de inscrições: 14 a 17 de julho

Resultado da 1ª chamada: 21 de julho

Comprovação de informações da 1ª chamada: 21 a 28 de julho

Resultado da 2ª chamada: 04 de agosto

Comprovação de informações da 2ª chamada: 04 a 11 de agosto

Prazo para participar da lista de espera: 18 a 20 de agosto

Divulgação da lista de espera: 24 de agosto

Comprovação de informações da lista de espera: 24 a 28 de agosto

Resultado da 1º chamada do Prouni: fui selecionado, e agora?

Os pré-selecionados na primeira chamada do Prouni devem ficar atentos aos prazos para não perder a bolsa de estudo. Será preciso fazer a comprovação das informações prestadas no momento da inscrição junto à instituição de ensino, entregando as documentações exigidas no edital do programa. Caberá à instituição conferir a veracidade dessas informações para liberar a bolsa.

*Com informações do MEC