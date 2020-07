Ambulatório de Síndrome Gripal atendeu mais de 1900 pacientes desde março

O atendimento ao público é das 7 às 20 horas de segunda a quinta-feira

Da Redação

O Ambulatório de Síndrome Gripal atendeu 1916 pessoas até 15 de julho. A informação está no balanço divulgado pela Secretaria Municipal da Saúde. Situada no Centro de Saúde I, mais conhecido como Postão da Rua Acre, a unidade assiste pacientes com falta de ar, um dos sintomas graves da Covid-19.

O setor foi transferido para o imóvel em abril. Até março, o serviço funcionava na unidade “Dr. Cecílio Jorge Neto”, no Brasil Novo.

Aumento mês a mês

Os registros foram aumentando mês a mês. Foram 120 pacientes recepcionados em março e 285 em abril. Outras 323 pessoas passaram pela unidade em maio. Já junho e julho registraram, respectivamente, 631 e 557 atendimentos. Os dados consolidados referentes ao mês atual só serão conhecidos posteriormente.

Serviço

O atendimento ao público é das 7 às 20 horas de segunda a quinta-feira. Na sexta-feira, o Ambulatório de Síndrome Gripal funciona até 17 horas. Diante da existência de outros setores no prédio, a Secretaria Municipal da Saúde ressalta que a entrada é exclusivamente pela Rua São Paulo.