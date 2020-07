Bauru recebe 30 respiradores para ampliar o atendimento de Covid

Ao todo foram R$ 2,5 milhões em investimentos na cidade de Bauru

Da Redação

A Prefeitura Municipal de Bauru recebeu nesta terça-feira (21), 30 respiradores que serão utilizados para o projeto de ampliação do suporte a pacientes de coronavírus no Posto Avançado Covid-19 (PAC).

No período da tarde foram 20 novos respiradores entregues no PAC, equipamentos importados e de última geração, fornecidos pelo Governo Estadual, que serão usados no atendimento a pacientes de alta e média complexidade. O transporte dos respiradores foi escoltado pelo 3º Batalhão de Polícia de Choque do Estado de São Paulo.

Também nesta terça-feira, no período da manhã, a Prefeitura já havia recebido outros 10 respiradores mecânicos, vindos do Governo Federal, via Ministério da Saúde. São cinco unidades com pedestal, que serão destinados a pacientes de alta complexidade e outras cinco unidades portáteis, que podem compor tanto uma sala de emergência, para atenderem pacientes de média e alta complexidade, como também servem para integrar uma ambulância para atender pacientes críticos. Ao todo foram R$ 2,5 milhões em investimentos na cidade de Bauru.