Guarda Civil resgata filhote de tamanduá em Anhumas

Animal estava com ferimentos nas patas traseiras

Redação

A Guarda Municipal (GCM) realizou na tarde desta quarta-feira, 22 de julho, o resgate de um tamanduá-bandeira no bairro de Anhumas, em Botucatu.

O animal, um filhote, foi encontrado por uma moradora da região, que o avistou ferido em um pasto. Os agentes do Grupo de Proteção Ambiental o resgataram e identificaram os machucados nas patas traseiras. A mãe do filhote não foi localizada no entorno.

Por se tratar de um animal silvestre,foi encaminhado a Unesp de Botucatu para cuidados dos ferimentos.