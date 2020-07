Interior ultrapassa capital em número de casos de covid-19 em SP

Até o momento, o estado contabiliza 439.446 casos confirmados

Da Agência Brasil

Pela primeira vez, o interior de São Paulo ultrapassou a capital no número total de casos confirmados do novo coronavírus.

Segundo o secretário de Desenvolvimento Regional, Marco Vinholi, o interior soma 170.515 casos confirmados da doença [40,35% do total de casos] e a capital, 167.801 [39,71%]. O restante de casos é registrado na Grande São Paulo e na Baixada Santista. Até o momento, o estado contabiliza 439.446 casos confirmados do novo coronavírus, com 20.532 mortes.

Na última segunda-feira (20), o interior já havia ultrapassado a Grande São Paulo [excetuando a capital] no total de óbitos provocados pelo vírus, o que mostra a interiorização da epidemia no estado paulista.

“Na semana [epidemiológica] 20, o interior representava 14,07% dos óbitos que ocorreram naquela semana. Na semana [epidemiológica] 25, esse número foi para 33,87%. E agora na semana passada [29ª Semana Epidemiológica], 45,91%, comprovando a interiorização da pandemia”, afirmou Vinholi.