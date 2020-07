Zoológico de Bauru registra nascimento de macaco bugiu-preto

Os macacos Bugio-preto podem ser encontrados em países da América do Sul

Da Redação

O Zoológico de Bauru está com as portas fechadas já há quatro meses. A medida é uma proteção contra o avanço do novo coronavírus. Mas mesmo em tempos tão difíceis, nossas equipes continuam trabalhando e cuidando todos os dias do Zoo e dos animais.

E para trazer esperança e força para seguirmos, anunciamos que o Zoo de Bauru ganhou um novo morador. No último dia 13, um macaco Bugio-preto ( Alouatta caraya) nasceu no Zoológico e agora faz parte da vizinhança dos primatas.

Quem é o Bugio-preto?

Os macacos Bugio-preto podem ser encontrados na Argentina, leste da Bolívia, Norte do Uruguai e, no Brasil, sua incidência maior é no bioma cerrado. Aqui no país, esses animais são vistos desde o estado do Rio Grande do Sul até o Piauí e nos estados do Paraná, São Paulo, Minas Gerais, Mato Grosso, Goiás,Tocantins, Maranhão, Bahia e Pará.

As fêmeas Bugio-preto possuem pelagem bege, e os machos, preta. E uma curiosidade é que os filhotes desta espécie nascem com os pelos bege, independente do sexo. A cor só muda na idade adulta, quando o animal atinge a maturidade sexual.