Mais um óbito por covid-19 em Botucatu; total chega a 23

Vítima, um homem de 82 anos, estava internada no Hospital Unimed

Da Redação

Botucatu registrou mais um óbito por covid-19 na tarde desta quinta-feira, 23 de julho. Com o fato, chegam a 23 as mortes decorrentes do novo coronavírus no município.

A vítima, um homem de 82 anos, estava internada no Hospital Unimed, da rede privada de saúde. Não foram informados se havia comorbidades no paciente ou período de internação.

Esta é a terceira morte em menos de 24 horas. Na quarta-feira, 22 de julho, foram duas vítimas fatais- um homem de 59 anos e uma mulher de 64-, que também estavam internados no Hospital das Clínicas desde o início do mês.

Botucatu tem 1059 casos confirmados de Covid-19 desde o início da Pandemia. Com 23 mortes, o índice de mortalidade é de 2,17%. Já o total de recuperados é de 764, o que equivale a 72,14%.

Quanto a botucatuenses internados, são dezesseis moradores em hospitais e 259 em isolamento doméstico.

Leia Mais: