Orla da Lagoa, em Anhembi, deve ganhar novo projeto de iluminação

Obra contemplará a iluminação dos equipamentos públicos, toda a avenida, passagens de pedestres, lagoa e o próprio Rio Tietê

Da Redação

A orla das lagoas do Tietê, um dos locais turísticos mais visitados de Anhembi deve ganhar uma nova cara em breve com a iluminação de todo o local e as imediações que deve ter início nas próximas semanas. O representante da empresa vencedora da licitação esteve recentemente no local juntamente ao diretor de Turismo, Gabriel Campos e do engenheiro, Felipe Rutter, verificando os últimos detalhes.

A obra vai contemplar a iluminação dos equipamentos públicos, toda a avenida, passagens de pedestres, lagoa e o próprio Rio Tietê, trazendo mais vida, movimento e valorizando ainda mais o local através de lâmpadas de led modernas e com capacidade muito maior de iluminação.

Além da valorização, a orla vai tornar a área muito mais segura para o esporte e o lazer da população que já o utiliza durante e aos finais de semana. A verba para as melhorias será possível graças ao selo de MIT (Município de Interesse Turístico) conquistado em 2019 junto ao Governo do Estado. O MIT destina anualmente uma verba específica para o investimento no turismo, já que o local é palco também de uma das etapas da tradicional Festa do Divino Espírito Santo de Anhembi.

Para a verba de 2020 do MIT o projeto do departamento de Turismo é revitalizar a orla com outras melhorias na estrutura. Recentemente também o local ganhou um novo letreiro turístico e a nova ponte sobre o Tietê que está em fase final de construção também deve ganhar iluminação.