Câmara de Botucatu amplia medidas restritivas para quarentena

Botucatu continua classificada na “fase laranja” de flexibilização da economia

Da Redação

O governador de São Paulo, João Dória, anunciou nesta sexta-feira, 24/07, mais um período de quarentena em razão da pandemia do novo coronavírus no estado. É o oitavo desde que começou o isolamento social e das atualizações do Plano São Paulo, que leva em conta a evolução da COVID-19 na capital e no interior: Botucatu continua classificada na “fase laranja” de flexibilização da economia.

Seguindo a determinação estadual e decreto municipal, a Câmara publicou o Ato da Mesa 14/2020, prorrogando até 09 de agosto as medidas de prevenção ao contágio pelo coronavírus que foram adotadas pelo Legislativo em 30 de abril. Entre elas, a recomendação do uso de máscaras de proteção individual nas dependências da Casa, a suspensão de atendimentos presenciais, a limitação da circulação de pessoas internamente e a execução do teletrabalho pelos servidores.