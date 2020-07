Covid-19: casos em Botucatu superam 1100; recuperados são 801

Cidade ainda acumula alta no número de recuperados, chegando a 801

Por Flávio Fogueral

Nesta sexta-feira, 24 de julho, Botucatu atingiu a marca de 1104 casos de covid-19 desde o início da pandemia. A alta foi de 21 novos munícipes identificados com o novo coronavírus nas últimas 24 horas. Os números constam na atualização do boletim epidemiológico emitido pela Secretaria de Saúde.

O total representa crescimento de 2,41% de quinta-feira, 23 de julho, quando a cidade tinha 1078 enfermos. O aumento veio após testes na comunidade. Desde o início da testagem, são 905 exames positivos para o coronavírus. No entanto, 6618 pessoas com sintomas de síndrome gripal foram negativos para a presença do vírus SARS-Cov2.

Quanto a moradores internados, o número vai a 15 botucatuenses em unidades hospitalares, sendo que a taxa de ocupação de leitos em Unidade de Terapia Intensiva (UTI) no Hospital das Clínicas é de 76%, com 23 das 30 vagas em uso. Já na rede privada, o índice é de 10%. Pessoas em isolamento doméstico chega a 264.

Cidade ainda acumula alta no número de recuperados, chegando a 801, representando 72,4% do total de casos registrados da doença desde o início da pandemia. São, ainda, 24 mortes decorrentes do coronavírus.