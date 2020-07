Defeito em bomba da Sabesp despeja esgoto no Ribeirão Lavapés, no Lageado

Sabesp admitiu que o vazamento de esgoto pelo duto ocorreu devido a um “problema no funcionamento da bomba da estação elevatória

Por Flávio Fogueral

Funcionários da Fazenda Experimental do Lageado e moradores das colônias próximas à região notaram na manhã de terça-feira, 21 de julho, forte cheiro de esgoto que estava sendo despejado no Ribeirão Lavapés, que corta boa parte da zona urbana de Botucatu e passa pelo câmpus da Unesp.

Constataram que próximo à ponte do Lageado, danificada pela chuva de 10 de fevereiro, um cano fazia o despejo de material que compõe o esgoto que é bombeado até à Estação de Tratamento de Esgoto (ETE) da Sabesp, construída nas proximidades do Lageado. A água que seria tratada misturou-se com o rio, provocando espuma e o mau cheiro.

Procurada, a Sabesp admitiu que o vazamento de esgoto pelo duto ocorreu devido a um “problema no funcionamento da bomba da estação elevatória de esgotos”. Ressaltou que os reparos foram efetuados na manhã de quarta-feira, 22 de julho, e que a unidade de bombeamento está ativo normalmente. No entanto, não soube precisar quantos litros de esgoto foram despejados no Ribeirão Lavapés.