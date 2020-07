Evento Caminhos, que busca melhoria na qualidade de vida, será totalmente online este ano

O evento Caminhos é gratuito e pode ser acessado pelas redes sociais

Da Redação

O evento Caminhos será totalmente digital este ano devido à pandemia de covid-19. Realizado há mais de uma década na Fazenda Águas do Janeiro em Pardinho, todas as atividades ocorrerão de forma remota, com uma live neste domingo, 26 de julho, a partir das 15 horas.

Serão doze especialistas do Brasil, Canadá e Emirados Árabes Unidos, que abordarão temas para a melhoria da saúde emocional, mental e física das pessoas que estão em casa. Na live estão programadas intervenções com técnicas de relaxamento, equilíbrio, boa alimentação, respiração, além de se divertir, dançando, ouvindo poesias e música.

O evento Caminhos é gratuito e poderá ser acessado pelo Facebook, Instagram e Youtube. Doações podem ser feitas durante as práticas, destinadas a entidades assistenciais de Botucatu.

Confira a programação: