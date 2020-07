Mega-Sena pagará R$ 2,5 milhões neste sábado

O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50

Da Redação

A Mega-Sena pode pagar um prêmio estimado em R$ 2,5 milhões neste sábado (25), para quem acertar as seis dezenas do concurso 2.283. O sorteio será realizado a partir das 20h (horário de Brasília), no Espaço Loterias CAIXA, localizado no Terminal Rodoviário do Tietê, em São Paulo.

As apostas podem ser feitas até as 19h nas lotéricas de todo o país, pelo portal Loterias CAIXA ( www.loteriasonline.caixa.gov. br ) e pelo app Loterias CAIXA, disponível para usuários da plataforma iOS. Clientes do banco também podem utilizar o Internet Banking CAIXA (IBC).

Caso apenas um ganhador leve o prêmio da Mega-Sena e aplique todo o valor na Poupança da CAIXA, receberá mais de R$ 3 mil apenas em rendimentos mensais. O valor de uma aposta simples da Mega, com seis números, é de R$ 4,50.

Dupla Sena:

O concurso 2109 da Dupla Sena de sábado (25), promete um prêmio de R$ 14,2 milhões na faixa principal. Com apenas um bilhete, o apostador tem o dobro de chances de ganhar: são dois sorteios por concurso e ganha quem acertar 3, 4, 5 ou 6 números no primeiro e/ou segundo sorteios. Basta escolher de 6 a 15 números dentre os 50 disponíveis. Também estão disponíveis as opções de Surpresinha e Teimosinha. A Dupla é sorteada às terças, quintas e sábados e a aposta simples, com seis números, custa R$ 2,50.

Loteria Federal:

No sábado (25) será realizado o sorteio da extração 5481 da Loteria Federal. Os bilhetes da modalidade são vendidos exclusivamente nas Unidades Lotéricas e cada um contém 10 frações, que podem ser adquiridas separadamente. O valor do prêmio é proporcional à quantidade de frações que o apostador escolher. O prêmio máximo ofertado nesta extração é de R$ 500 mil.

Os sorteios da Federal foram retomados no início deste mês e os bilhetes que já haviam sido produzidos e distribuídos para comercialização nas lotéricas continuam disponíveis e válidos, ainda que a data impressa seja dos meses de março ou abril. Na extração 5481, por exemplo, a data impressa no bilhete é 1º de abril.