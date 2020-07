Mulher de 81 anos é a 24ª morte da covid-19 em Botucatu

Esta é a quarta morte por coronavírus na semana em Botucatu

Por Flávio Fogueral

Botucatu (HCFMB) registrou nesta sexta-feira, 24 de julho, mais um óbito de munícipe decorrente da covid-19.

A vítima é uma mulher de 81 anos, que estava internada na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) exclusiva para covid-19 desde 14 de julho.

Esta é a quinta morte por coronavírus na semana em Botucatu. Duas mortes ocorreram na quarta-feira, 22 de julho, no Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB). A primeira vítima, um homem de 59 anos, estava internado na Unidade de Terapia Intensiva (UTI) desde 6 de julho. Já o segundo óbito foi de uma mulher de 64 anos, que estava também em terapia intensiva, desde 11 de julho. Ambos integravam o grupo de risco potencial de mortalidade do novo coronavírus.

Na quinta-feira, 23 de julho, mais um óbito foi registrado, dessa vez na rede privada de saúde. Trata-se de um homem de 82 anos. A assessoria de imprensa não informou o período de internação e nem se o mesmo estava em UTI.

Somente em julho foram nove vítimas fatais, volume que corresponde a 37,5% do total registrado desde a pandemia. O número é superior ao do mês anterior, que teve sete óbitos. Desse total, a maior parcela de vítimas centra-se no sexo feminino (13) frente ao masculino (8). Duas mortes foram anunciadas pela Prefeitura Municipal, em 1º e 2 de junho, mas sem informar gênero ou idade.

Confira a cronologia dos óbitos por Covid-19 registrados no município:

23 de julho- homem de 82 anos

22 de julho- mulher de 64 anos e homem de 59 anos

19 de julho- mulher de 78 anos;

14 de julho- homem de 47 anos;

6 de julho- mulher de 71 anos;

3 de julho- mulher de 89 anos e um homem de 64 anos;

23 de junho- mulher de 85 anos;

20 junho- homem de 85 anos;

19 de junho- mulher de 69 anos;

18 de junho- mulher de 76 anos;

17 de junho- mulher de 78 anos;

11 de junho- mulher de 95 anos;

2 de junho- não informados sexo e nem idade das vítimas pela Prefeitura;

1º de junho- não informados sexo e nem idade das vítimas pela Prefeitura;

17 de maio- homem 59 anos

15 de maio- homem de 83 anos

6 de maio- homem de 40 anos

28 de abril- mulher de 50 anos

23 de abril-mulher de 80 anos

12 de abril- homem de 72 anos

6 de abril- homem de 70 anos

Casos na Cidade

Município contabiliza ainda 1079 casos da doença, com 775 moradores recuperados. Há quinze botucatuenses internados com o novo coronavírus em unidades hospitalares, sendo que 265 estão em isolamento doméstico para tratamento.