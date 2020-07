Programa de cursos do Sebrae ajuda a descomplicar abertura do negócio

Os cursos são voltados para quem deseja iniciar uma ideia ou quer aprimorar o negócio já existente

Da Redação

Os interessados em estruturar sua ideia de negócio podem se inscrever no Programa Descomplique do Sebrae-SP, que será realizado de 3 a 7 de agosto, das 19h às 21h. A ação faz parte do programa Empreenda Rápido e será realizada de forma online e gratuita.

Os cursos são voltados para quem deseja iniciar uma ideia ou quer aprimorar o negócio já existente. As capacitações abordarão temas como empreendedorismo, marketing, ideia de negócios, finanças e formalização. Os cursos são voltados aos interessados de toda região de Botucatu. São cinco temas discutidos, um em cada encontro. As inscrições podem ser feitas no link https://bit.ly/ SEBRAEDESCOMPLIQUEPF.

Os participantes que concluírem o programa ficam habilitados para solicitar as linhas de crédito do Banco do Povo com taxas diferenciadas e até juro zero.

Segundo a analista de negócios do Sebrae-SP, Daniela Ito, a crise deve motivar muitas pessoas a buscarem na abertura do negócio próprio uma alternativa de renda. “O curso vem justamente para ajudar essa pessoa que precisa de orientações rápidas e práticas para empreender”, destaca.

O gerente regional do Sebrae-SP Gilson Carbinatto reforça que a ideia é ajudar os potenciais empreendedores e empreendedores em fase inicial a enfrentar esse momento delicado e encontrar alternativas para se reinventar, se organizar, modelar seu negócio e validar uma nova ideia. “Nossa equipe está à disposição para ajudar a encontrar saídas utilizando ferramentas e técnicas com auxílio profissional”, afirma.