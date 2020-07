Sabesp realiza obras de recuperação do sistema de esgoto de Botucatu

Até o momento já foram realizados 95% das obras de gabião e finalizados os serviços em 21 pontos

Da Redação

A Sabesp está realizando uma série de obras para recuperar o sistema de esgotamento sanitário de Botucatu, que foi fortemente afetado pelas fortes chuvas que atingiram a cidade no mês de fevereiro, o que levou a prefeitura a decretar estado de calamidade pública. A companhia tomou as medidas cabíveis e contratou os serviços de recuperação de todos pontos afetados, com investimentos de mais de R$ 14 milhões.

O Superintendente da Unidade de Negócio do Médio Tietê da Sabesp, Maurício Tápia, ressaltou que os trabalhos seguem em ritmo acelerado e até o momento já foram realizados 95% das obras de gabião e finalizados os serviços em 21 pontos. Os trabalhos têm previsão de término em setembro e irão permitir a recuperação total do sistema afetado.

Confira algumas imagens de pontos recuperados: