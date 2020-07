São Manuel: reforma da creche de Aparecida é oficialmente inaugurada

Da Redação

A creche municipal “Joana Madóglio de Almeida” no distrito de Aparecida de São Manuel teve suas obras de reformas inauguradas oficialmente. O espaço apresentava problemas em virtude de infiltrações provenientes das águas de chuva, o que impossibilitou de as crianças ficarem no local, com segurança.

Os alunos da creche tiveram que ser transferidos para frequentar as aulas na escola “Prof. Hélio da Silva” durante esse longo período da reforma.

A reforma foi realizada em duas etapas e custou aproximadamente R$ 200.000,00 que incluíram nova pintura interna e externa, troca do telhado dos três blocos existentes, reforma das salas de aula, cozinha, almoxarifado, refeitório e banheiros, inclusive com substituição da parte hidráulica e elétrica.

A Diretoria Municipal de Educação, no retorno das aulas programado para acontecer de forma gradativa a partir do mês de setembro, irá acolher os alunos matriculados na nova creche, com novo mobiliário e novos brinquedos que serão utilizados como material didático.