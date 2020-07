Vigilância Sanitária e GCM realizam ação para uso de máscaras em Vitoriana

As próximas ações serão realizadas no em Cesar Neto e no distrito de Rubião Júnior

Da Redação

A Vigilância Sanitária do Estado em conjunto com a Guarda Civil Municipal de Botucatu realizou ação no distrito de Vitoriana para conscientização sobre o uso de máscaras.

A operação ocorreu nesta sexta-feira, 24 de julho, onde foram abordados transeuntes e motorista de veículos com distribuição gratuita de máscaras facial e panfletos educativos do uso e deserte correto de máscaras faciais.

