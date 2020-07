Avaré: estrada rural da Cutrale é recuperada após parceria com iniciativa privada

Intervenção é uma parceria entre a empresa e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento

Da Redação

A Prefeitura da Estância Turística de Avaré promoveu adequações na via rural Avr 108, mais conhecida como estrada da Cutrale. A intervenção é uma parceria entre a empresa e a Secretaria de Agricultura e Abastecimento.

O maquinário da Secretaria de Serviços, responsável pela execução, foi empregado na retirada de bancos de terra que se formam no trecho por conta das características do solo, dificultando o trânsito de caminhões na importante rota de escoamento da produção agrícola.

Manutenção

A Secretaria de Serviços também fez ajustes na rua situada ao lado do Instituto Médico Legal. Após o nivelamento do solo, que havia cedido devido à infiltração, servidores municipais recolocaram as lajotas no pavimento.

Em outra frente, foi promovida uma roçada às margens do córrego na região da Rua “Profa. Macambira”, no Jardim Brasil. A exemplo das semanas anteriores, a Secretaria de Serviços também deu continuidade à Operação Tapa-Buraco.

Nesta semana, o serviço foi executado em pontos das ruas Pará, Pernambuco, Mato Grosso e Espírito Santo, entre outros.