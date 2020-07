Clássico do cinema brasileiro, Eles não usam black-tie, terá exibição gratuita neste sábado (25)

Drama lançado em 1981 é dirigido por Leon Hirszman

Da Redação

O filme “Eles Não Usam Black-Tie” será exibido no sábado, 25, às 15h30, na sessão virtual do Pontos MIS. Outra opção é o projeto infantil inédito Pontos MIS Criança, com o tema Monstros e Monstrices, que acontece toda quarta-feira.

Programa de difusão cultural do Museu da Imagem e do Som (MIS), a programação gratuita é uma parceria com a Secretaria Municipal da Cultura.

Sessão virtual

A inscrição para a sessão virtual pode ser feita no site www.mis-sp.org.br/pontos_mis . O drama lançado em 1981 é dirigido por Leon Hirszman.

Em seguida, o canal do MIS no YouTube transmite um bate-papo aberto ao público com a participação da crítica de arte e curadora Maria Hirszman. A mediação é do artista e professor Eduardo Bordinhon.

Opção para crianças

Toda quarta-feira, às 11 horas, crianças e famílias poderão conferir dois vídeos com oficinas sobre desenhos, colagens e criação de histórias, a partir da linguagem cinematográfica, utilizando técnicas de gravação, trilha sonora, figurino, animação, efeitos especiais e edição.