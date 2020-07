Confira o panorama para a rodada final do Paulistão deste domingo

Da Redação

A primeira fase do Paulistão Sicredi chega ao fim neste domingo (26) com todos os oito confrontos marcados para às 16h. Cinco das oito vagas para o mata-mata já estão definidas e sete equipes ainda disputam as três que restam. Já no quesito rebaixamento, seis clubes jogam a vida na rodada derradeira para permanecer na elite estadual. Confira o panorama para a última rodada do certame.

Grupo A

Com os resultados da última rodada, o Santos já assegurou a liderança do Grupo A. Com 16 pontos, o time da Baixada Santista busca subir na classificação geral. A segunda vaga da chave está aberta e Água Santa (11), Ponte Preta (10) e Oeste (10) seguem vivos. O clube de Diadema depende apenas de si para avançar, bastando somar o mesmo número de pontos dos concorrentes. Para a Ponte Preta e Oeste, a classificação pode vir até mesmo com empate, mas depende da combinação de resultados.

Grupo B

A chave já tem definida os classificados – Santo André (20) e Palmeiras (19) – restando saber quem ficará com a liderança do grupo. Os dois clubes ainda sonham com a primeira colocação geral, que hoje pertence ao Red Bull Bragantino, também com 20 pontos. O Novorizontino, com 16, já não tem mais chances de classificação por causa dos critérios de desempate, mas joga para tentar garantir uma vaga para a Série D de 2021.

Grupo C

O líder São Paulo já tem a vaga assegurada à próxima fase, com 18 pontos, mas ainda disputa a liderança da chave com o Mirassol que, mesmo com os 17 pontos, ainda não está garantido. Isso porque a Inter de Limeira, livre do rebaixamento, aparece na sequência com 14. Com o mesmo número de vitórias, o time limeirense precisa vencer e torcer por derrota dos auriverdes.

Grupo D

O Red Bull Bragantino lidera a chave com 20 pontos e a classificação geral. Já classificado como primeiro colocado de seu grupo, o time de Bragança Paulista aguarda a definição do seu rival. Guarani (16) e Corinthians (14) disputam a vaga. O time campineiro se classifica caso vença. Já, se empatar, dá chance ao alvinegro, que precisará de uma vitória por dois gols de diferença, ou por um gol, desde que marque três gols mais que o concorrente.

Rebaixamento

Após 11 rodadas, nenhuma equipe está matematicamente rebaixada, mas seis estão ameaçadas. Atualmente na zona de rebaixamento com 10 pontos, Oeste e Ponte Preta vivem a situação mais delicada. Se não somarem pontos, não conseguem escapar. Um empate, porém, pode salvá-los, caso Ituano, Água Santa ou Botafogo (todos com 11 pontos) sejam derrotados. Com 12, a Ferroviária só será rebaixada caso não vença a sua partida e outros dois concorrentes consigam a vitória.

Todos os jogos da 12ª rodada acontecem às 16h:

Red Bull Bragantino x Botafogo – Prefeito José Liberatti, em Osasco;

Ferroviária x Inter de Limeira – Morumbi, em São Paulo;

Guarani x São Paulo – Vila Belmiro, em Santos;

Mirassol x Ponte Preta – Primeiro de Maio, em São Bernardo do Campo;

Oeste x Corinthians – Arena Barueri, em Barueri;

Palmeiras x Água Santa – Allianz Parque, em São Paulo;

Santo André x Ituano – Canindé, em São Paulo.