Distrito Industrial de São Manuel recebe ligação de água e esgoto

Foram investidos para finalizar o novo Distrito Industrial, mais de R$ 1,5 milhões

Da Redação

O novo Distrito Industrial “Professor Ademar Augusto” está praticamente concluído. Após a aprovação da Lei de Doação na Câmara Municipal, dividiu os lotes e registrou as escrituras em cartório, realizou as obras de asfaltamento, iluminação e sinalização no local.

Após a resolução de demandas com os proprietários das áreas de terras, iniciou as obras de interligação da passagem de redes de água e esgoto. No total foram investidos para finalizar o novo Distrito Industrial pela atual Administração cerca de R$ 1,5 milhões.

Essa última obra em andamento que está sendo realizada; a interligação da rede de esgoto com o emissário da Sabesp, que fica localizado no bairro da Pedreira, terá 3.030 metros e custará a Prefeitura Municipal o valor de R$ 83.626,00.

Todo o acesso ao novo distrito pela vicinal “Maestro Pedro Catalan” está asfaltado e dentro dos próximos dias estará sendo finalizada a parte que falta da iluminação do trecho que liga a rotatória construída entre as vicinais, até a entrada do novo Distrito. Até mesmo o portal do novo Distrito está concluindo e se encontra instalado bem no centro da nova rotatória entre a vicinais que se cruzam e as obras de paisagismo foram iniciadas também nesta sexta-feira, 24, pela manhã.

Outra obra importante concluída foi a do Distrito Industrial I “Geraldo Pereira de Barros Filho” que foi totalmente asfaltado pela atual Administração e as obras de infraestrutura construídas no local, irão valorizar as empresas e áreas ali também instaladas.

As duas obras deverão ser entregues pela atual Administração oficialmente dentro dos próximos dias.