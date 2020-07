Hospital das Clínicas de Botucatu atinge 80% de ocupação de UTI exclusiva para Covid-19

Unidade está com 24 das 30 vagas em uso

Da Redação

O Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB), unidade referenciada pelo Sistema Único de Saúde (SUS) registrou neste sábado, 25 de julho, sua maior taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva (UTI) exclusivos para a covid-19.

O índice era de 80%, com 24 das 30 vagas em uso, sendo 16 pessoas confirmadas para o novo coronavírus, além de 8 suspeitos. Já a taxa de ocupação em enfermaria é de 22% dentro de 100 leitos disponíveis.

O Hospital das Clínicas é unidade referenciada para assistência da doença para a região do Polo Cuesta, Vale do Jurumirim e pode receber pacientes de outras cidades por ser um hospital mantido pelo governo do Estado.

A ocupação da taxa de leitos de terapia intensiva é, inclusive, um dos critérios usados para avaliação do Plano SP de flexibilização da economia.