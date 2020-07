Bauru recebe em doação, projeto para a construção de um planetário

Para a viabilização das obras foi destinada verba no valor de R$ 1 milhão

Redação

A Prefeitura Municipal assinou nesta quarta-feira (22) um termo de doação com professores da Faculdade de Arquitetura, Artes e Comunicação (FAAC) da Unesp Bauru para a construção de um planetário. Participaram da assinatura o prefeito Clodoaldo Gazzetta e os professores Rosio Fernández Baca Salcedo e o Samir Hernandes Tenório Gomes, além da arquiteta Beatriz Leite Antunes.

O Projeto Arquitetônico do planetário foi doado ao município e o local escolhido para as obras fica em uma área ao lado da EMEF Cônego Aníbal Difrância, no Parque Novo São Geraldo. O planetário terá uma área de 477,91 metros quadrados.

Para a viabilização das obras foi destinada uma emenda parlamentar no valor de R$ 1 milhão, através do Ministério da Educação.

Durante a assinatura do documento de doação para a elaboração do projeto arquitetônico, foi apresentada aos professores da FAAC a possibilidade, no futuro, de atuação em conjunto para a gestão do observatório astronômico para o desenvolvimento de atividades educacionais.

“O desafio de criar um projeto voltado para a educação das crianças e a possibilidade da universidade participar desse processo no futuro foi aceita pelos professores Rosio e o Salmir, o que representa uma forma de incentivo muito importante para despertar o interesse pela ciência e o conhecimento logo na infância”, destaca o prefeito Gazzetta.

O documento assinado segue para a abertura do procedimento licitatório dos projetos