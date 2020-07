Botucatu: jovem de 18 anos é preso após chutar viatura da Guarda Municipal

Dois jovens em uma motocicleta estavam em atitude suspeita no Residencial Cachoeirinha

Da Redação

Durante patrulhamento na noite de sábado, 25 de julho, a Guarda Civil Municipal (GCM) verificou que dois jovens em uma motocicleta estavam em atitude suspeita na região do Residencial Cachoeirinha, em Botucatu.

Ao constatarem a presença da GCM, os mesmos passaram a fugir, com manobras arriscadas pelas ruas do entorno. Quando a viatura aproximou-se da moto, o carona chutou o para-choque do veículo, vindo a danificar o acessório do veículo.

A perseguição terminou quando o condutor da moto, ao fazer uma manobra brusca, desequilibrou-se vindo a cair. O motociclista conseguiu levantar e fugir. O carona de 18 anos, no entanto, foi detido pelos agentes municipais, sendo encaminhado ao Plantão Municipal.