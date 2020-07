Evento arrecada mais de R$ 30 mil para combate à covid-19 pelo Hospital das Clínicas de Botucatu

Neste período de pandemia, o HCFMB utiliza, por semana, cerca de 9.000 máscaras triplas

Da Redação

Na sexta-feira, 24, o HCFMB recebeu a arrecadação das inscrições do Congresso Online de Capacitação sobre COVID-19 (COCC-19-FMB) da Faculdade de Medicina de Botucatu (FMB|Unesp), que será totalmente revertida para compra de Equipamentos de Proteção Individual (EPI) destinados aos profissionais de Saúde no combate ao novo coronavírus. Foram mais de R$ 30 mil destinados à unidade.

Neste período de pandemia, o HCFMB utiliza, por semana, cerca de 9.000 máscaras triplas, 300 máscaras N95, 15.000 aventais descartáveis e 120 mil pares de luvas. Em uma rotina normal de trabalho, estas seriam a quantidade de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs) utilizados em todo o mês. Por isso, o HCFMB agradece a dedicação e empenho de todos em apoiar a campanha Sem Luta, não Há Vitória.

Sobre o COCC-19-FMB

Realizado nos dias 20 de junho e 18 de julho, o evento online foi idealizado por alunos da FMB com a finalidade de incentivar a reflexão, discussão e a produção científica em relação a atual crise do COVID-19. Ao todo, mais de 900 pessoas se inscreveram para participar do Congresso.

Participam da comissão organizadora o Centro Acadêmico Pirajá da Silva (CAPS), a Associação Atlética Acadêmica Carlos Henrique Sampaio de Almeida (AAACHSA), o Centro Acadêmico de Enfermagem (CAENF), o Congresso Médico Acadêmico de Botucatu (CMAB), o Conselho das Ligas Acadêmicas (CONLIGAC) e a Organização Alunos Contra o Corona.