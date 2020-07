Secretaria finaliza currículo que vai nortear ensino infantil e fundamental em Avaré

Documento contempla aproximadamente 8500 alunos e 650 professores

Da Redação

O Currículo da Educação Infantil e Ensino Fundamental de Avaré foi homologado no início do mês pelo Conselho Municipal da Educação e pela Secretária Municipal de Educação.

O documento, que contempla aproximadamente 8500 alunos e 650 professores, tem o objetivo de estabelecer procedimentos e etapas para o cumprimento da Base Nacional Comum Curricular (BNCC).

A BNCC define o conjunto de aprendizagens especiais pertinentes a todos os alunos, de modo que tenham assegurados seus direitos de aprendizagem e desenvolvimento em conformidade com Plano Nacional da Educação.

Trabalho em conjunto

Especialistas da Secretaria Municipal da Educação participaram de encontros para a elaboração das Diretrizes Curriculares Regionais, provendo em seguida formações com a equipe de gestores e professores-coordenadores da cidade.

Profissionais envolvidos na elaboração se empenharam exaustivamente no levantamento de teorias educativas que se apresentam no atual contexto do processo de ensino e de aprendizagem, principalmente na região sudoeste paulista.

A partir de então, o Currículo Municipal da Educação foi concluído com a efetiva participação de gestores e professores da Rede Municipal de Ensino.

“As diretrizes curriculares proporcionarão a construção de conhecimentos e saberes. A educação terá sentido, sendo capaz de sanar diferenças e seguir sem ações inacabadas. Agradeço a todos pelo empenho na construção deste currículo que é essencial para promover a qualidade de Educação em nosso município”, afirma a secretária da Educação Josiane Lopes de Medeiros.