Botucatu: 4 munícipes com Covid-19 são flagrados desrespeitando quarentena obrigatória

Botucatu tem 1118 casos confirmados de Covid-19, com 25 mortes

Por Flávio Fogueral

A Guarda Civil Municipal (GCM) flagrou neste final de semana, quatro botucatuenses com Covid-19 descumprindo o isolamento domiciliar obrigatório.

O flagrante consta no balanço da Operação Sentinela, instituído como forma de coibir a propagação do novo coronavírus entre a população.

Foram realizadas 229 visitas em domicílios de pessoas confirmadas e com suspeitas de Covid-19, em horários aleatórios. No entanto, em quatro oportunidades, as pessoas infectadas com o vírus Sars-Cov2 não se encontravam nas casas.

Devido a esta desobediência, as pessoas serão responsabilizadas criminalmente pela Polícia Civil. Deverão ser instaurados boletins de ocorrência, sendo enquadradas em crimes contra a saúde pública.

Até o momento são 21 botucatuenses que desrespeitaram a quarentena obrigatória desde que a Operação Sentinela foi deflagrada.

Botucatu tem 1118 casos confirmados de Covid-19. Nesta segunda-feira, 27 de julho, um homem de 53 anos morreu vítima da doença, sendo o 25° óbito relativo.