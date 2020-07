Botucatu: Idosa sofre queda dentro de ônibus do transporte coletivo em movimento

O acidente ocorreu quase em frente a base da unidade de resgate

Do Leia Notícias

Uma idosa sofreu uma queda dentro de um ônibus do Transporte Coletivo de Botucatu, na manhã desta segunda-feira, 27, e precisou ser socorrida pela equipe do Samu.

De acordo com informações passadas por uma outra passageira do ônibus, que faz a linha Sesi – Vila Paulista, o acidente ocorreu na Avenida Santana, no Centro de Botucatu.