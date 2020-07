Botucatu tem 47 novos casos de covid-19 no final de semana; total de pessoas infectadas chega a 1165

Cidade ainda contabiliza 25 mortes em decorrência do novo coronavírus

Por Flávio Fogueral

A atualização epidemiológica da Secretaria Municipal de Saúde aponta crescimento no número de casos de covid-19 em Botucatu. Os resultados divulgados nesta segunda-feira, 27 de julho, e que abrangem o final de semana, apontam 47 novos moradores infectados com o novo coronavírus desde o início da pandemia.

Com isso, o número de casos da doença chega a 1165. Os testes na comunidade apontaram que 17 exames foram positivos para a presença do vírus SARS-Cov2, sendo que oito estavam com sintomas de síndrome gripal e nove assintomáticos que residiam junto a pessoas infectadas. O total vai a 937. Já negativos foram 125 exames que chegam a 6764.

Cidade ainda possui 12 pessoas internadas em unidades de saúde para tratamento da covid-19. A taxa de ocupação de leitos de terapia intensiva estava em 73% no Hospital das Clínicas (com 22 de 30 vagas em uso) e a rede privada não tem ocupação alguma no momento. Já 295 botucatuenses estão em quarentena para monitoramento e assistência médica.

Além disso, mais trinta e dois residentes receberam alta após tratamento contra o coronavírus, fazendo com o total vá a 833.

Ocorreu mais um óbito nesta segunda-feira, 27 de julho, de um homem de 63 anos que estava internado no Hospital das Clínicas. Esta é a 25ª morte desde o início da pandemia.

