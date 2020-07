Itatinga tem a 4ª morte pelo novo coronavírus; vítima estava em asilo da Cidade que teve surto da doença

Município possui 177 casos confirmados da covid-19

Da Redação

Itatinga registrou mais um óbito decorrente da covid-19, doença aguda causada pelo novo coronavírus. A vítima é uma mulher de 76 anos que estava internada no Hospital das Clínicas de Botucatu (HCFMB).

A vítima estava assistida pelo asilo do município, o qual registrou surto da doença. No início do mês, uma mulher de 52 anos, moradora do local, também faleceu pela doença. Outros 8 moradores do Asilo estão contaminados com a doença e 4 cuidadores foram afastados, com Covid-19.

Esta é a quarta morte pela doença no município, que possui 177 casos confirmados da covid-19 desde o início da pandemia. Desse total, 98 pessoas recuperaram-se da doença.