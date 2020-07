Saiba o que estudar para realizar a prova do Encceja 2020

Mesmo sem data prevista, se preparar para o exame é essencial para um bom resultado

Da Agência Educa Mais Brasil

O edital do Exame Nacional para Certificação de Competências de Jovens e Adultos (Encceja) 2020 ainda não foi publicado pelo Ministério da Educação (MEC), mesmo sem data prevista, o Instituto Nacional do Ensino e Pesquisas Educacionais Anísio de Teixeira (Inep), órgão responsável pelas provas, anunciou recentemente que a avaliação será aplicada em dezembro, ainda sem data definida.

Por isso, estudar o quanto antes para o exame é essencial para ter um bom resultado. Sendo assim, quem deseja participar do Encceja 2020 já pode começar a se preparar para conseguir as pontuações necessárias e conquistar a certificação.



O que estudar para as provas do Encceja 2020?



Para o ensino fundamental:



Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Artes, Educação Física e Redação

Matemática

História e Geografia

Ciências Naturais



Para o ensino médio:



Linguagens, Códigos e suas Tecnologias e Redação

Matemática e suas Tecnologias

Ciências Humanas e suas Tecnologias

Ciências da Natureza e suas Tecnologias

Quem pode fazer o Encceja 2020?

As inscrições para o Encceja 2020 são gratuitas. Podem participar brasileiros que residem no Brasil ou exterior, inclusive pessoas privadas de liberdade, que não terminaram as etapas da educação básica no período regular e querem obter a certificação. O certificado do ensino fundamental requer um mínimo de pelo menos 15 anos completos na data da prova. Já para o certificado do ensino médio, a idade mínima exigida é de 18 anos.



Como funciona a declaração de proficiência do Encceja?

Quem participou do Encceja 2019 ou alguma versão anterior e conseguiu atingir a pontuação para aprovação em uma ou mais provas, mas não em todas, tem direito à declaração de proficiência. Com essa documentação, caso participe do Encceja 2020, não será preciso fazer novamente as provas das áreas do conhecimento que já foi aprovado. No ato da inscrição basta escolher apenas as que deseja realizar.