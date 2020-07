São Manuel realiza fiscalização em estabelecimentos sobre descumprimento da quarentena

A equipe de fiscalização da Vigilância Sanitária da Diretoria Municipal de Saúde, sob o comando de Rogério Gustavo Di Domênico e o servidor Edson Luiz Maron, acompanhados das fiscais da Vigilância Sanitária Estadual, Cristiane de Oliveira e Danielle Cristina Alves Feitosa Gondo estiveram visitando 20 estabelecimentos comerciais da cidade, na última sexta-feira, dia 24.

A visita aos estabelecimentos teve caráter educativo, onde os fiscais puderam conversar e orientar os comerciantes e ainda distribuíram cartazes sobre o uso obrigatório de máscaras.

Segundo o chefe em exercício da Vigilância local, Rogério Di Domênico, a grande maioria dos comerciantes da cidade tem colaborado e compreendido o papel desempenhado pelos fiscais do Município, principalmente em atendimento ao Decreto do Plano São Paulo, que impõe restrições e também possibilita o funcionamento do comércio em seus diversos segmentos, em cumprimento a quarentena estabelecida.