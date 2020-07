São Paulo e Palmeiras abrem as quartas de final do Paulistão

São Paulo e Mirassol fazem o primeiro jogo das quartas de final do Paulistão 2020 na quarta-feira (29), às 19h, no estádio do Morumbi.

As datas e locais dos confrontos foram definidos nesta segunda-feira, em Conselho Técnico com os oito clubes classificados.

Ainda na quarta-feira, o Palmeiras recebe o Santo André, às 21h30, no Allianz Parque. Os outros dois confrontos acontecem na quinta-feira (30). No Morumbi, o Red Bull Bragantino recebe o Corinthians, às 19h, enquanto Santos e Ponte Preta se enfrentam na Vila Belmiro às 21h30.

As datas e horários das fases semifinal e final também já foram definidas na videoconferência desta segunda-feira (27).

Todas as partidas da fase final terão árbitro de vídeo, que atuará por meio de sala centralizada na sede da Federação Paulista de Futebol. Por ser um modelo inédito no Brasil e para oferecer ainda mais segurança, também será instalada em cada estádio uma sala completa de VAR como backup;

Conforme previsto em regulamento, os cartões amarelos foram zerados para as quartas de final;

Cada clube poderá trocar quatro atletas inscritos para a fase de quartas de final até o dia 28/7;

Se houver um clube do interior que tiver a melhor campanha entre os desclassificados nas quartas de final, esta equipe disputará a semifinal do Troféu do Interior;

Confira os jogos das quartas de final do Paulistão Sicredi 2020:

Quarta-feira, 29 de julho

19h

São Paulo x Mirassol – PPV – Morumbi

21h30

Palmeiras x Sto André – TV Globo/Sportv/PPV – Allianz Parque

Quinta-feira, 30 de julho

19h

Red Bull Bragantino x Corinthians – PPV – Morumbi

21h30

Santos x Ponte Preta – Sportv/PPV – Vila Belmiro

Semifinais – Domingo, 2 de agosto – 16h e 19h

1ª melhor campanha x 4ª melhor campanha

2ª melhor campanha x 3ª melhor campanha

Finais

Quarta-feira, 5 de agosto – 21h30

Sábado, 8 de agosto – 16h30