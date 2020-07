Arquidiocese de Botucatu divulga novas regras para celebrações; missas estão proibidas e casamentos restritos

Medidas visam reforçar a segurança e higiene em casamentos, batismos, catequeses



Por Flávio Fogueral

A Igreja Católica em Botucatu terá novas regras para celebrações durante a pandemia de covid-19. É o que consta no decreto emitido nesta terça-feira,28 de julho, pelo arcebispo dom Maurício Grotto de Camargo. Entre as medidas estão ainda a proibição das missas, além de reforçar a segurança e higiene em casamentos, batismos, catequeses, além de outras atividades.

As missas, proibidas desde o início da quarentena em março, permanecerão sem realização. O motivo,segundo a Igreja Católica está “no parecer técnico de especialistas e estudar profunda e seriamente a situação da região, optou por um prudente e gradual reinício das celebrações dos sacramentos com a presença dos fiéis”. Diante disso, as missas continuam a ocorrer por transmissões em redes sociais oficiais das paróquias da arquidiocese.

Uma novidade será quanto aos matrimônios. Os casamentos serão limitados, conforme consta no decreto. Além dos noivos e sacerdote, terão autorização apenas os pais, de um casal de padrinhos, de um fotógrafo e do ministro assistente. As alianças deverão ser manuseadas somente pelos noivos, além do uso da própria caneta para a assinatura dos termos de compromisso. O distanciamento é outra exigência. A Igreja recomenda, ainda, fazer remarcação da data dos matrimônios para depois da pandemia.

Nos batismos, pais e padrinhos estão dispensados da preparação, que poderá ocorrer de forma online, caso o pároco assim desejar. Os batismos poderão ocorrer com intervalo de uma hora entre as celebrações,somente com a presença dos pais, padrinhos e um fotógrafo. Deve ser seguido o distanciamento e a obrigatoriedade do uso de máscaras. A criança deverá permanecer todo o tempo com os pais. No entanto, a Igreja recomenda que os batismos ocorram após a pandemia.

Na unção dos enfermos, o sacerdote deverá usar todos os equipamentos de proteção individual. Padres em grupos de risco estão proibidos de executar tal ação. Em caso de unção de óleo dos enfermos deve-se usar um algodão com hastes e que devem ser queimados após o uso.

Quanto às confissões, as mesmas ocorrem mediante agendamento nas secretarias das paróquias de preferência dos fiéis. Já os locais para a realização do sacramento de reconciliação devem ser amplos e ventilados, além de preservar a confidencialidade do ato. Tanto o sacerdote quanto os fiéis devem usar máscaras e manter distanciamento de dois metros. Ainda haverá a opção da instalação de uma divisória em acrílico transparente.

As exéquias (ritos fúnebres) devem ser breves e realizadas somente na presença dos familiares mais próximos, a fim de se evitar aglomerações. Além disso, deve ser observado se o ministro a realizar o ato não esteja enquadrado nos grupos de riscos para contágio da covid-19. Também é obrigatório uso de máscaras e manter a distância de dois metros entre as pessoas.

As catequeses de 1ª comunhão e crisma ocorrerão por sistema online. Já as celebrações das mesmas ocorrerão somente em 2021.

A Arquidiocese de Sant’Ana tem 47 paróquias, além de santuários e capelas espalhadas por uma região que concentra municípios como Botucatu, Conchas, Laranjal Paulista, Areiópolis, Lençóis Paulista, Bofete, Pereiras, Anhembi, Arandu, Avaré, Águas de Santa Bárbara, Iaras, Cerqueira César, Pardinho e Itatinga. A amplitude populacional é de 444 mil habitantes.