Botucatu: GCM atendeu mais de 40 denúncias de festas; em uma delas havia 150 pessoas

Julho já é o mês com mais mortes por Covid-19 em Botucatu, com 10 óbitos confirmados

Do Leia Notícias

No último final de semana, a Guarda Civil Municipal de Botucatu foi acionada para atender mais de 40 ocorrências de festas, aglomeração de pessoas e perturbação de sossego, durante a pandemia da Covid-19.

De acordo com o comandante Destro, em uma dessas festas havia cerca de 150 pessoas. “Fizemos mais de 40 atendimentos e, em uma delas, encontramos 150 pessoas em uma festa. Ao chegarmos a maioria das pessoas se retiraram da festa e orientamos os organizadores sobre as irregularidades previstas em lei e decreto”, explicou o comandante Destro. “Entre as ações de perturbação, tivemos ainda três ocorrências por aglomerações e registramos quatro boletins de ocorrências na Delegacia em concordância com as pessoas que acionaram a GCM”, completou.