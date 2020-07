Botucatu: ocupação da UTI Covid do HC está em 100%; não há vagas no momento

Do Leia Notícias

Segundo informações passadas ao Jornal Leia Notícias, desde a tarde desta terça-feira, 28, a Taxa de Ocupação da UTI exclusiva para pacientes com Covid-19, no Hospital das Clínicas de Botucatu, está em 100%.

Até a noite desta terça-feira, a situação continua a mesma e todos os 30 leitos estão ocupados por pacientes de Botucatu e cidades da região. Muitos destes pacientes, segundo passado ao Leia Notícias, estão em estado grave.

Se esta situação for mantida, nos próximos dias, os pacientes de Botucatu, que precisarem de UTI, poderão ser transferidos para a UTI do Hospital da Unimed, e utilizar o convênio firmado entre a Prefeitura e o Hospital particular.

De acordo com o Secretário de Saúde, Dr. André Spadaro, Botucatu tem 1.179 casos confirmados de Covid-19. São 25 óbitos, 13 pacientes internados nos hospitais da Cidade, 287 em isolamento domiciliar e 854 curados da doença.