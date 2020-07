Conheça os principais exames de proficiência em espanhol exigidos pelas universidades argentinas

Fica a critério de cada universidade determinar o nível de desempenho de espanhol necessário aos candidatos

Da Redação

Os exames de proficiência em espanhol são frequentemente exigidos aos estudantes estrangeiros, especialmente em universidades de países onde o idioma é oficial. Esta certificação é importante, pois avalia quão bem um aluno poderá se comunicar no novo ambiente, além de ser uma forma de transpor barreiras para o acompanhamento das aulas ministradas em outra língua.

Na Argentina, país que vem atraindo cada vez mais estudantes brasileiros para as suas universidades, principalmente para o curso de medicina, o exame de proficiência segue as mesmas exigências – avaliar a capacidade do estudante entender, falar e escrever no idioma espanhol. Este é um dos requisitos necessários para os alunos que pretendem fazer a faculdade no país vizinho.



Fica a critério de cada universidade determinar o nível de desempenho de espanhol necessário aos candidatos. A maioria das instituições argentinas exigem o nível B2. No caso de maior exigência, é possível complementar o estudo da língua em cursos oferecidos pela próprias universidades.



Vale destacar que o ideal é conferir primeiro as melhores universidades e escolher a instituição argentina de interesse para ver o grau de exigência em relação ao idioma, principalmente na faculdade de medicina. No próprio site da universidade é possível saber qual será a condição específica em relação à língua e qual o nível aceito, no caso de uma certificação oficial de espanhol.



Estes exames de proficiência são aplicados por entidades oficiais que representam a cultura estrangeira dentro do País. Por exemplo, que pretendem estudar na Argentina pode obter o diploma oficial por dois sistemas certificação de língua espanhola: DELE (Diplomas de Español como Lengua Extranjera) e SIELE (Servicio Internacional de Evaluación de la Lengua Española).



Para certificar seu domínio e competência sobre o idioma espanhol, conheça um pouco mais os títulos oficiais DELE e SIELE:



Os diplomas de espanhol DELE são outorgados pelo Instituto Cervantes, em nome do Ministério da Educação e Formação Profissional da Espanha. O Instituto Cervantes é membro da ALTE (Association of Language Tester in Europe), uma associação que respalda o reconhecimento internacional dos certificados.



Os exames DELE são projetados de acordo com as diretrizes do Quadro Europeu Comum de Referência para as Línguas (QECR) e são válidos por tempo indeterminado. Existem seis níveis de referência para o espanhol, que avaliam as competências e níveis de fluência da língua (A1 a C2). Esses níveis determinam o grau de dificuldade e o modelo de testes.



A convocação para o exame segue o calendário publicado pelo Instituto Cervantes, geralmente com quatro aplicações anuais. Cada exame conta com quatro provas escritas, feitas em locais designados pelo Instituto, com representações em todo o Brasil. Os certificados DELE têm duração indefinida e reconhecimento internacional.



Até 2015, essa era a única referência de proficiência do idioma espanhol. A partir de 2016 começou a ser aplicado o SIELE, exame promovido pelo Instituto Cervantes, a Universidade Nacional Autônoma de México (UNAM), a Universidade de Salamanca (Espanha) e a Universidade de Buenos Aires (UBA). A certificação tem como referência os níveis estabelecidos pelo Marco Comum Europeu de Referência para as Línguas (MCER), recomendado pelo Conselho Europeu.



O prestígio acadêmico e a confiança do SIELE são endossados por outras 75 universidades, presentes em 20 países Ibero-americanos, além do Canadá, China e Coreia do Sul, que colaboram acrescentando conteúdo de qualidade ao ensino do idioma espanhol.

Um dos principais diferenciais do diploma SIELE é que os testes são aplicados on-line. São seis tipos de exames que podem se adequar de acordo com as necessidades do diploma. Os testes avaliam quatro competências da língua: leitura, expressão escrita, compreensão oral e auditiva. O candidato pode optar por uma ou mais avaliações.



O exame de certificação SIELE deve ser agendados diretamente no site ou nos locais conveniados, pois há um cronograma anual de provas. A certificação de espanhol SIELE é válida por cinco anos.



Os custos dos exames oficiais de espanhol DELE E SIELE variam, dependendo do nível da certificação.