Guia da Unicef traz orientações para escolas durante a pandemia

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) lançou, na última semana, o guia Busca Ativa Escolar em Crises e Emergência. O objetivo é orientar estados e munícipios na garantia do direito à educação de crianças e adolescentes durante a pandemia da covid-19. Também visa ajudar as escolas no seu planejamento de reabertura ou de readequação de ações.

Ainda não há previsão de retorno das aulas presenciais, mas a Unicef entende que as instituições de ensino já podem se preparar. O órgão entende que, além de atender as crianças que estão fora da escola, ou em risco de abandonar, é necessário preparar as unidades para receber os estudantes em segurança, diminuindo os riscos de infecção pelo novo coronavírus.

“Não há como definir uma data única de volta às aulas presenciais no país, que tem de ser decidida de acordo com a situação epidemiológica de cada estado e município. Mas a preparação das redes escolares para a reabertura de maneira segura deve ser prioridade absoluta em todo o país, assim como a busca ativa de quem não está conseguindo aprender com as escolas fechadas”, afirmou a representante do Unicef no Brasil, Florence Bauer, à Agência Brasil.

O material pode ser acessado por todos os públicos e está dividido em três seções, com orientações para potencializar a busca ativa e enfrentar a crise, e orientações para o acolhimento e o cuidado dentro das escolas, divididos por etapa escolar da educação básica.

O guia Busca Ativa Escolar em Crises e Emergência é uma das iniciativas propostas pelo Busca Ativa Escolar, lançado pela Unicef em 2017 e atualmente adaptado para situações de calamidade, como a pandemia do coronavírus.

